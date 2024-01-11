خالد أبو بكر: تحيا جنوب إفريقيا

وجه الإعلامي خالد أبو بكر رسالة خاصة إلى جنوب إفريقيا قائلا “في 11 يناير 2024 عاشت وتحيا جنوب افريقيا”.

وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامج كل يوم المذاع عبر قناة "أون": نحن جميعا كعرب نتوجه بالاحترام والتقدير والشكر لجنوب افريقيا.

العدالة والانسانية

وقال خالد أبو بكر إن ما فعلته جنوب افريقيا اليوم ضد إسرائيل بمثابة يوم تاريخي في مفهوم العدالة والإنسانية.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن جنوب افريقيا تقدمت بدعوى إلى محكمة العدل الدولية الموجودة في هولندا، متهمة اسرائيل بالإخلال باتفاقية وقعت عليها عام 1948 وهي الاتفاقية الخاصة بالحماية من الإبادة الجماعية.