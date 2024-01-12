لحل المشاكل المادية| مصير زيزو يسبب أزمة داخل نادي الزمالك

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن هناك اختلاف وانقسام داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن مصير نجم الفريق أحمد سيد زيزو وبيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لحل الأزمة المالية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" هناك انقسام كبير داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن مصير زيزو، هناك البعض يؤيد رحيله من أجل حل الأزمة المالية وهناك من يرفض رحيله".

وأضاف إبراهيم سعيد:" أتمنى من مجلس إدارة الزمالك أن يتم حسم مصير زيزو، وأنا أرى أن اللاعب سيبقى على الأقل حتى نهاية الموسم".