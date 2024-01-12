مران الأهلي| وسام أبو علي يشارك في التدريبات

وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك اليوم في التدريبات الجماعية للأهلي، بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي سيريوس السويدي.
وحرص الجهاز الفني ولاعبو الأهلي على الترحيب بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في ظهوره الأول بالتدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.
وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «الأهلي لكرة القدم» عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف السنة.
وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة.