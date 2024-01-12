مران الأهلي| وسام أبو علي يشارك في التدريبات

وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك اليوم في التدريبات الجماعية ‏للأهلي، بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي ‏سيريوس السويدي.‏

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الأهلي على الترحيب بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في ‏ظهوره الأول بالتدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصل عليها الفريق.‏

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «الأهلي لكرة القدم» ‏عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع ‏سنوات ونصف السنة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ‏صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على ‏الكرة.‏