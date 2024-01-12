عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| وسام أبو علي يشارك في التدريبات

صدى البلد

 

وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك اليوم في التدريبات الجماعية ‏للأهلي، بعد الإعلان رسميًّا عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي ‏سيريوس السويدي.‏

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الأهلي على الترحيب بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في ‏ظهوره الأول بالتدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصل عليها الفريق.‏

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «الأهلي لكرة القدم» ‏عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع ‏سنوات ونصف السنة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى ‏صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على ‏الكرة.‏

الأهلى التدريبات الجماعية التتش الفريق الأول لكرة القدم الفلسطيني وسام أبو علي الكابتن محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

ترشيحاتنا

أعمال أول رجب 2024 .. عليك بهذه العبادات واحذر من الظلم

ابن عمه خلص عليه.. 5 آلاف جنيه ثمن حياة عامل ببولاق الدكرور

الأردن عن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن: نتابع الأوضاع بقلق

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ