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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

الابراج
الابراج

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

صورة توضح الفرق بين البطاطس التحمير والطبخ

البطاطس من الأكلات السهلة والبسيطة التي يعشقها الكثير  هناك نوعان والكثير منا لا يعرف التفرقة بينهم الفرق بين بطاطس التحمير والبطاطس الطبخ. 

بعد تصريحاتها المثيرة.. أجرأ إطلالات شاهيناز ستار ميكر أشعلت السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة شاهيناز نجمة ستار ميكر تريند السوشيال ميديا بعد تصريحاتها الأخيرة واطلالاتها بالملابس الجريئة بعد خلع الحجاب

الفرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

ظهرت النجمة مي عمر مؤخرا في صور جديدة وهي ترتدي فستانا أسود قصيرا مرصعا باللأحجار الملونة، كانت ظهرت به النجمة مي سليم منذ أيام.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير 2024 .. ترقية وفلوس لهؤلاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

 

 

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