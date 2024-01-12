قائد أوكراني: الجيش الروسي يتقدم في عدة مناطق

أعلن قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، اليوم الجمعة أن الجيش الروسي فشل في تحقيق أهدافه خلال الأشهر الماضية، إلا أنه عاد وأكد تقدم القوات الروسية في عدة مناطق.

وأوضح سيرسكي: "لقد حدد الجيش الروسي مراراً وتكراراً مواعيد نهائية للاستيلاء على بعض المناطق، والوصول إلى حدود معينة، ثم قام بتأجيلها - لقد فشلو حقاً"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار قائد القوات البرية الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في عدة اتجاهات ويمتلك الإمكانيات اللازمة لذلك.

وفي وقت سابق، قال سيرسكي إن القوات الروسية تستعد لاستئناف العمليات الهجومية في اتجاه سيفيرسكي وتقوم بتحريك وحدات العاصفة وتشكيل سرايا هجومية.

كما أكد أوليه سينيهوبوف، رئيس جيش خاركيف العسكري الروسي، أن القوات الروسية تستعد لهجوم آخر بالقرب من سينكيفكا في قطاع كوبيانسك ومع ذلك، وكما أشار في مؤتمر صحفي اليوم 12 يناير، فإن القوات الروسية ليس لديها حاليًا القوات والوسائل اللازمة لمهاجمة خاركيف، ويتم استخدام القوات المتوفرة بالقرب من الحدود لإثبات وجودها.