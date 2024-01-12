أول ظهور عقب الخطوبة| مي فاروق والعمروسي في عزاء والدة لطيفة

حرصت الفنانة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي، على حضور عزاء والدة الفنانة لطيفة، في أول ظهور لهما بعد خطبتهما.

كما حرص الفنان مصطفى قمر والمخرج خيري بشارة، على تقديم واجب العزاء، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصت الفنانة هند صبري والفنانة كندة علوش، على تقديم واجب العزاء.

كما حرص عدد من الفنانين على الحضور منهم أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة لبلبة والفنان هاني رمزي والفنانة صابرين والفنانة جومانا مراد.

وبدأت الفنانة لطيفة، في استقبال مراسم العزاء بوالدتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد اليوم الجمعة.

وشهد العزاء، حضور الإعلامية بوسي شلبي، وبدت لطيفة متأثرة بعد رحيل والدتها وارتدت نظارة سوداء لتداري آثار الحزن على عينيها.

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة -يوم الإثنين 1 يناير- وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.