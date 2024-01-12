عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول ظهور عقب الخطوبة| مي فاروق والعمروسي في عزاء والدة لطيفة

مي فاروق وخطيبها
مي فاروق وخطيبها

حرصت الفنانة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي، على حضور عزاء والدة الفنانة لطيفة، في أول ظهور لهما بعد خطبتهما.

كما حرص الفنان مصطفى قمر والمخرج خيري بشارة، على تقديم واجب العزاء، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصت الفنانة هند صبري والفنانة كندة علوش، على تقديم واجب العزاء.

كما حرص عدد من الفنانين على الحضور منهم أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة لبلبة والفنان هاني رمزي والفنانة صابرين والفنانة جومانا مراد.

وبدأت الفنانة لطيفة، في استقبال مراسم العزاء بوالدتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد اليوم الجمعة.

وشهد العزاء، حضور الإعلامية بوسي شلبي، وبدت لطيفة متأثرة بعد رحيل والدتها وارتدت نظارة سوداء لتداري آثار الحزن على عينيها.

 

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة -يوم الإثنين 1 يناير- وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

مي فاروق الفنانة مى فاروق لطيفة الفنانة لطيفة مصطفى قمر محمد العمروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

دعاء قيام أول ليلة من رجب.. 5 كلمات لا ترد حتى الفجر

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

بكي بالدموع.. مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ إمام عاشور

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

موضوعات متعلقة

هند صبري وكندة علوش تساندان لطيفة في عزاء والدتها

رسالة واتساب.. محمد عدوية يطرح أحدث أعماله الغنائية

بنظارة سوداء.. لطيفة تداري آثار الحزن في عزاء والدتها

مينفعش فيها الحجاب.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب

مليون جنيه.. أحمد العوضي يواصل حصد الإيرادات بفيلم الإسكندراني

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في دار الأوبرا

ذكرى رحيل كريمة مختار.. «ماما نونا» أبرز أدوارها و«بركة» آخر أعمالها في الدراما

نشرة الفن: أحمد عز يكشف احتمالية تقديم 9 أجزاء من ولاد رزق ولطيفة تستقبل العزاء في والدتها بمصر

ترشيحاتنا

بـ200 الف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات فولكس فاجن

بايدن: لسنا في حرب بالوكالة مع إيران وطهران لا تريد صراعا معنا

هاري كين يعادل رقم ليفاندوفسكي القياسي في الدوري الألماني

أخبار التعليم| الطب بـ105 آلاف جنيه والهندسة بـ69.. مصروفات جامعة المنصورة الأهلية للتقديم بالترم الثاني.. شاومينج يعود للظهور ويعلن تسريب الامتحانات.. والتعليم الطلاب: محدش يصدقه

شوقي علام: الشريعة الإسلاميَّة راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور

ضياء رشوان يكشف موقف مصري صارم ضد ادعاءات إسرائيل في العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

بطولة أمم إفرقيا 2024| قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر.. وهذا ترددها

فيديو

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

خطوة فنية جديدة في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ