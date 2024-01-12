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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: أحمد عز يكشف احتمالية تقديم 9 أجزاء من ولاد رزق ولطيفة تستقبل العزاء في والدتها بمصر

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سر تقديم 9 أجزاء من فيلم ولاد رزق، ولطيفة تستقبل العزاء في والدتها اليوم بعد عودتها من تونس.

 

9 أجزاء.. أحمد عز يكشف سر استمرارية سلسلة "ولاد رزق" | فيديو

قال الفنان أحمد عز إن سلسلة "ولاد رزق" من الأفلام المحببة للجمهور، وكان لابد من تقديم شيء جديد لهم في الجزء الثالث الذي يتم تحضيره حاليا.

 

للحفاظ على أرشيفها الغنائي.. نانسي عجرم تعقد صفقة عالمية| تفاصيل

تعاقدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع  أكبر ناشر للموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتفاقية نشر فنية تغطي كامل الكتالوج والأرشيف الغنائي الخاص بها.

 

بعد عودتها من تونس.. لطيفة تستقبل العزاء في والدتها اليوم بمسجد الشرطة

تستقبل الفنانة لطيفة العزاء في والدتها الراحلة مساء اليوم، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بعد عودتها من تونس والانتهاء من مراسم تشييع الجثمان، والعزاء في بلدها. 

 

زي الكيت كات.. شريف منير يكشف سر ضعف إيرادات "ليه تعيشها لوحدك"

كشف الفنان شريف منير سر ضعف إيرادات فيلمه الجديد "ليه تعيشها لوحدك"، الذي يقوم ببطولته مع خالد الصاوي وطرح خلال الفترة الماضية في السينمات. 

 

اليوم.. احتفالية لعرض الجزء الثاني من "وبينا ميعاد" بحضور أبطاله

يحتفل اليوم، أبطال مسلسل وبينا ميعاد بانطلاقة عرض الجزء الثاني بإحدى فنادق أكتوبر، بعد نجاح الموسم الأول منه، وقبل ساعات من طرح أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT و شاشة DMC. 

 

شريف منير: البلوك من أحلى الحاجات على السوشيال وعندي نوستالجيا لهذه الأشياء

وقال شريف منير في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، «الحقيقة كنت أرد دائما وأنفعل وأتأثر بما يحدث ولكن كنت بتعب، والآن وصلت لمرحلة من الهدوء مع نفسي وأني أفكر قبل الرد وأصبحت قليل الرد، وبعمل حاجة تانية تسعدني هي (البلوك)، خصوصا في التعليقات المسيئة أبحث عنها لكي أغلقها، البلوك من أحلى الحاجات اللي حصلت».

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