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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الجمعة القادمة.. موعد عزاء والدة الفنانة لطيفة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدى البلد

وصلت  الفنانة لطيفة من تونس إلى مصر  يوم الثلاثاء ، حيث انتهت من مراسم تشييع جثمان والدتها السيدة “فاطمة”، وقد أقامت العزاء في موطنها تونس وسط أهلها وأقاربها ومجموعة كبيرة من المحبين، حيث يقام عزاء والدتها في مصر يوم الجمعة المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكانت قد توفيت استاذة  فاطمة والدة الفنانة لطيقة داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراعها مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، حيث رافقتها ابنتها الفنانة لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة


حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه رسالة شكر لـ مساعدة الوزارات لها سواء في مصر أو تونس أو الإمارات في إجراءات دفن والدتها.

 

وقالت لطيفة خلال تصريحات تلفزيونية:" أعجز عن الشكر للناس سواء عيلتي أو أصحابي، والوزارات اللي ساعدت في الإجراءات يجازيكم كل خير


وأضافت:" أمي كانت بتحب الإمارات وعاشقة لها، وحابه أشكر كل الناس الرسميين والغير رسميين سواء في تونس أو مصر أو الإمارات وكل الوطن العربي، الحمد الله إني دفنت أمي في تونس، الواحد لما يبعد عن مسقط رأسه بتبقى صعب".

 

و يذكر أن كانت وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة لوالدتها وذلك بعد بعد رحيلها ، بعد صراع مع المرض.


وكتبت لطيفة عبر صفحتها على  "إنستجرام": "الله يرحمك يا نور العين الله يرحمك يا غالية وجيعة كبيرة ماكنتش نتحملها لولا محبتكم والناس اللي واساوني وخلاوني نقوي علي تحمل الصدمه ومرارة الوجيعة .شكراااا من اعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا وحست بيا في الفترة الصعيبة هاذي".

لطيفة عزاء والدة لطيفة مسجد الشرطة الفنانة لطيف

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