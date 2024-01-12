بعد عودتها من تونس.. لطيفة تستقبل العزاء في والدتها اليوم بمسجد الشرطة

تستقبل الفنانة لطيفة العزاء في والدتها الراحلة مساء اليوم، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بعد عودتها من تونس والانتهاء من مراسم تشييع الجثمان، والعزاء في بلدها.

وكانت قد توفيت استاذة فاطمة والدة الفنانة لطيقة داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراعها مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، حيث رافقتها ابنتها الفنانة لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة



حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه رسالة شكر لـ مساعدة الوزارات لها سواء في مصر أو تونس أو الإمارات في إجراءات دفن والدتها.

وقالت لطيفة خلال تصريحات تلفزيونية:" أعجز عن الشكر للناس سواء عيلتي أو أصحابي، والوزارات اللي ساعدت في الإجراءات يجازيكم كل خير



وأضافت:" أمي كانت بتحب الإمارات وعاشقة لها، وحابه أشكر كل الناس الرسميين والغير رسميين سواء في تونس أو مصر أو الإمارات وكل الوطن العربي، الحمد الله إني دفنت أمي في تونس، الواحد لما يبعد عن مسقط رأسه بتبقى صعب".