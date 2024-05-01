اليوم.. انطلاق فيلم "السرب" فى دور العرض السينمائية

ينطلق عرض فيلم “السرب” في دور العرض السينمائية من اليوم الأربعاء، والعمل يؤرخ أبرز بطولات القوات الجوية المصرية.

ونشر الفنان محمد دياب أحد المشاركين فى الفيلم البرومو الرسمي للفيلم عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلأ:مصر مبتسيبش حق ولادها، فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الذي يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال