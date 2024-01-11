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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصطفى حجاج وعصام صاصا يغنيان اللي جاي بتاعنا

الاسكندراني
الاسكندراني

كشف المطرب مصطفى حجاج عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عن برومو أغنية "اللي جاي بتاعنا"، التي يقدمها في فيلم "الإسكندراني" بالاشتراك مع المطرب عصام صاصا، والمقرر طرحها قريبا.

تقول كلمات الجزء الذي كشف عنه البرومو: "اللي فات بقى مات كان لعنة .. واللي جاي ده جاي بتاعنا .. واللي جاي حلويات .. جايلي أنا بالذات".

بدأ اليوم أولى عروض فيلم الإسكندراني لـ أحمد العوضي داخل المملكة العربية السعودية فى أولى جولاته خارج مصر، بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار الأيام القليلة الماضية.

اليوم.. بدء عرض فيلم الإسكندراني فى السعودية

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ومن المفترض أن يتم عرض  فيلم الإسكندراني بالتزامن مع عرضه فى السعودية مساء اليوم فى عدد كبير من الدول العربية الأخري وعلى رأسهم الإمارات والمغرب وتونس.

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان.

 

تدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

أحمد العوضى الفنانة زينة المطرب مصطفى المطرب مصطفى حجاج المملكة العربية السعودية المملكة العربية

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