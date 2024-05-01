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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شتمته بسبب زواج المُحلل.. القصة الكاملة لأزمة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي

الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي

خرج الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، للرد على ما أثار جدلًا في الفترة الأخيرة مع الإعلامية ميار الببلاوي، بسبب تصريحاته، قائلاً "أقسم بالله ما أبحث عن تريند ولا حب الشُهرة".

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ميار الببلاوي

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه علق على فيديو للإعلامية ميار الببلاوي، منوهًا أن حلقتها تضمّنت أقوالا وأفعالا تخالف الشرع ولا يليق بنسائنا أن تشاهد هذه الحلقة.

وأشار إلى أن ميار الببلاوي، صرحت بأنها تطلقت 11 مرة من زوجها، وعادت إلى زوجها بدون محلل شرعي.

وأوضح أنه تحدث عن حكم الشرع في الطلاق وعدده، وبين حكم المُحلل والمُحلل المُستأجر للتحايل على عودة المُطلقة بينونة كبرى لزوجها.

زواج المحلل

وأكد أن حديثه عن هذه الحلقة لم يتضمن سبًا ولا قذفًا ولا تشهيرًا للإعلامية ميار الببلاوي، مُتبرئًا من تهمة التشهير بها على مواقع الإنترنت.

وأشار إلى أنه لما قال إن الزواج بمحلل هو زنـ ـا، وهذا كلام الفقهاء، منوها أنه وصف الفعل دون التطرّق إلى الشخص الذي قام به.

سُباب وشتائم

وقال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، إن الإعلامية ميار الببلاوي، أخطأت في حقه أكثر من مرة، منوهًا أن كثيرًا أبلغونني وقالوا لي (دي بتقول عليك تيس) وأرد عليهم بقولي: (لا تلوموا شخصًا مجروحًا).

وأضاف الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه قال على الرجل الذي يرضى بأن يكون مُحللاً بين مُطلقة وطليقها، فهكذا قال النبي عن الزوج المُحلل (التيس المُستعار).

وأشار إلى أنه لم يقل كلمة “تيس” على زوج الإعلامية ميار الببلاوي، لأنه لا يعرفه أصلًا، منوهًا أنه ما خرج الآن للحديث في هذه المسألة إلا بعد أن وصل الأمر إلى القضاء.

وتابع أبو بكر جاد الرب قائلاً: لو أنا غلطت كنت هطلع أعتذر ولا أتمادى في الخطأ، منوهًا أنه لم يُخطئ، وبيّن الحكم الشرعي دون المساس بأي شخص.

شرط الاعتذار

أعلن الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، عن استعداده للاعتذار إلى الإعلامية ميار الببلاوي.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إن اعتذاره للإعلامية ميار الببلاوي، سيكون في حالة واحدة فقط، وهي أن يحكم القضاء بالبراءة.

وتابع: لو حكم القضاء بالبراءة، سأعتذر لها، لغضبها من تصريحاتي، وليس لمضمون التصريحات نفسها لأنها موافقة للشرع وليس فيها خطأ.

وأوضح أن الإعلامية ميار الببلاوي، رأت الفيديو الذي صرحت فيه بالأحكام الشرعية تعليقًا على حلقتها التليفزيونية، وقالت لي (يا مولانا أنا شوفت الفيديو ومتقبلة منك كل شيء قولته).

وأشار إلى أن الاعتذار في هذه الحالة من منطلق جبر الخاطر لأخت مسلمة، لكن ليس عن خطأ صدر مني أو إساءة صدرت مني.

تعالى البيت

وكشف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، عن شروط إلقاء المحاضرات للنساء في المناسبات الدينية، بعد ما دعته الإعلامية ميار الببلاوي في وقت سابق لإلقاء درس للسيدات في بيتها.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إن شروط إلقاء الدروس للنساء في المناسبات الدينية، هي: عدم حضور دروس للسيدات إلا بوجود زوجته، عدم الطعام ولا الشراب في أي دعوات لمناسبات دينية.

وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أنه لم يتم وقفه من قبل وزارة الأوقاف كما أشاع البعض، كما لم يتم وقف برنامجه على إحدى الفضائيات، وهو مستمر في الظهور والدعوة إلى الله حتى يلقى ربه.

الشيخ محمد أبو بكر ميار الببلاوي الإعلامية ميار الببلاوي سباب وشتائم شرط الاعتذار

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