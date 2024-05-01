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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع الأردن.. أمريكا تعلن إجراء عمليات إنزال للمساعدات في غزة |صور

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، أنهما أجريتا عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، إن العملية جاءت لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الصراع الدائر.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، تضمنت العملية المشتركة توفير الغذاء الأمريكي والأردني و3 طائرات أمريكية من طراز C-130.

وأشارت القيادة إلى أن الطائرات الأمريكية من طراز C-130 أسقطت أكثر من 25,000 وجبة جاهزة للأكل، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة، بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تسليم أكثر من 13,000 وجبة مكافئة من الإمدادات الغذائية الأردنية.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه حتى الآن أسقطت الولايات المتحدة ما يقرب من 1140 طنًا من المساعدات الإنسانية.

غزة القيادة المركزية الأمريكية القوات الجوية الملكية الأردنية

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