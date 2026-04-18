«كنوزنا».. العالم يحتفل بيوم التراث العالمي والقاهرة تتلألأ بآثارها

كشف الدكتور حسن معوض، عضو المجلس الدولي للمتاحف والمتطوع بالأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن يوم التراث العالمي يكون مميزًا كل عام في 18 أبريل.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن يحكي مدى التراث المنشور في العالم حسب اختلاف ثقافة كل دولة.



ولفت إلى أن مصر تاج السياحة والآثار في العالم كله بتشع منها نور الثقافة والحضارة ولا زال تؤثر في الحضارات الموجودة في العالم؛ حيث تضم مختلف الثقافات والحضارات ويحق لمصر أن تكون عاصمة التراث العالمي.

وأردف أن هناك آثارا في مصر غير مختصة بجهة معينة أو اهتمام معين في الجانب السياحي الآثري، مثل الأثار المصرية القديمة وبالمعنى الدارج الفرعوني.

