قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خيري حسن يكشف جوانب إنسانية خفية في حياة توفيق الحكيم وعلاقته الغامضة بالزواج

منار عبد العظيم

قال الكاتب الصحفي خيري حسن إن الأديب الكبير توفيق الحكيم عاش ما يقرب من 20 عامًا دون زواج، مفضلًا التفرغ لحياته الفكرية والأدبية، دون أن يشغل نفسه بتكوين أسرة في تلك الفترة.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن الحكيم كان يرى أن الزواج قد يمثل عبئًا على مسيرته الإبداعية، رغم أنه كان قادرًا على تكوين أسرة في أي وقت.

الزواج لم يغيّر نمط حياته

أشار خيري حسن إلى أن توفيق الحكيم، حتى بعد زواجه، لم يغيّر من أسلوب حياته أو التزاماته العملية، حيث استمر في برنامجه اليومي وعمله كما هو دون تأثر يُذكر.

وأضاف أن الأمر اللافت أن المحيطين به لم يعلموا بزواجه إلا بعد مرور شهور، نتيجة حرصه الشديد على الخصوصية وابتعاده عن الأضواء.

زوجة بعيدة عن الأضواء بموافقتها

أكد أن الحكيم تعمد إبعاد زوجته عن الظهور الإعلامي، وهو ما وافقت عليه، في موقف اعتبره البعض غريبًا، خاصة في ظل مكانته الأدبية الكبيرة.

وأوضح أن هذه العلاقة اتسمت بالهدوء والخصوصية الشديدة، بعيدًا عن أي مظاهر شهرة أو استعراض.

لحظات إنسانية مؤثرة قبل الرحيل

وكشف خيري حسن عن جانب إنساني مؤثر، حيث أشار إلى أن زوجة توفيق الحكيم توفيت قبله، وخلال لحظاتها الأخيرة سألته سؤالًا صادقًا: "هل تحبني؟"، في مشهد يعكس عمق العلاقة بينهما رغم تحفظها.

شخصية كريمة وحياة مستقرة

وصف خيري حسن الأديب الراحل بأنه كان شخصًا كريمًا، عاش حياة مستقرة وهادئة، بعيدًا عن الصخب، وهو ما انعكس على طبيعة علاقاته الإنسانية.

اتهامات بعداء المرأة

رغم ذلك، أشار إلى أن توفيق الحكيم كان يُؤخذ عليه دائمًا أنه "عدو المرأة"، وهي صورة التصقت به بسبب بعض آرائه وكتاباته، لكنها لا تعكس بالضرورة حقيقة حياته الشخصية أو علاقته بزوجته.

الأديب الكبير توفيق الحكيم صباح الخير يا مصر حياة توفيق الحكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

مسابقة الضرائب

الضرائب: مسابقة جديدة للتميز الإداري بمعايير واضحة وشفافة قريبا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

جهاز تنمية المشروعات

رئيس «تنمية المشروعات» يناقش ميثاق الشركات الناشئة ومستقبل الاستثمار

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد