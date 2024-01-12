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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل صيد العقارب وأحمد السقا ينهي خلافه مع باسم سمرة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

 

وداعا جوليا يحقق نصف مليون دولار في عروضه بالخليج

بقصة عن توابع أخطاء الماضي، والندم، ومحاولة التصالح أملًا في التغيير، قدم المخرج السوداني محمد كردفاني فيلمه الطويل الأول وداعًا جوليا الذي استطاع التأثير في جمهور واسع ومتنوع بكل أنحاء العالم، ليسجل ويكسر الكثير من الأرقام القياسية في دور العرض المصرية والخليجية والفوز بأكثر من 20 جائزة دولية من مختلف مهرجانات السينما الدولية.    

 

غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل صيد العقارب

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن تفاصيل مسلسل صيد العقارب، والأسباب التي حمستها له.

 

مستند غير متوقع.. مدحت العدل يكشف مفاجأة في أزمة تراث أم كلثوم|فيديو

كشف الفنان مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، أسباب الخلاف على تراث أم كلثوم، وأوضح خلال لقائه بموقع صدى البلد اسباب الأزمة الدائرة بين شركة صوت القاهرة وإحدى الشركات التي تدعي انها تملك تراث أم كلثوم.

 

أحمد السقا يستعيد ذكريات الجزيرة بصورة مع باسم سمرة في كواليس العتاولة

استعاد الفنان أحمد السقا ذكريات فيلم الجزيرة والذى قدمه عام 2007، بصورة جديدة جمعته بأحد أبطال الفيلم وهو الفنان باسم سمرة، والذى يشاركه بطولة مسلسله الجديد العتاولة.

 

روز وليلى الحلقة 1.. يسرا ونيللي كريم تتورطان في قـ.تل أكمل شهير

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل “روز وليلى”، العديد من الأحداث وتعريف الشخصيات، حيث تلعب نيللي كريم دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.

احمد السقا اخبار الفن السوداني محمد كردفاني الفنانة غادة عبد الرازق الفنان باسم سمرة المؤلفين والملحنين

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