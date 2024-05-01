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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: توجيهات القيادة السياسية تؤكد التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي

صدى البلد

 قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن توجيهات القيادة السياسية تؤكد التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي خاصة في ظل حجم المشروعات الكبير الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، مصنع شركة "Hydroo" الإسبانية؛ لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محليًا، وتذليل العقبات في طريق تعظيم المنتج المحلي، وللوقوف على إمكانياتها وقدراتها الفنية والهندسية، ومدى إمكانية التوسع في تسريع وتيسير عمليات التصنيع المحلي.
وتفقد الوزير، مصنع الشركة الإسبانية والمنتجات المختلفة للمصنع، وناقش مع مسئولي الشركة الاحتياجات الخاصة لتوسيع وتسريع نطاق التصنيع المحلي، مع الالتزام الكامل بما يحتاجه المشروع من أساليب متابعة وضمان الجودة.
وأشاد بأساليب الجودة المتبعة في عمليات التصنيع لدى الشركة، مشددًا على أهمية تصنيع المنتج المحلي بنفس جودة المنتج المصنع من قبل مصنع الشركة.
ووجه باستمرار متابعة الجهات المعنية؛ لتسريع إجراءات الموافقات المطلوبة لتيسير عمليات التصنيع المحلي، والتوسع في الأنواع والسعات المختلفة لتلبية احتياجات السوق المصرية.
وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي، وخاصة في ظل حجم المشروعات الكبير الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
من جانبهم، أكد مسئولو الشركة الإسبانية اهتمامهم الشديد بالسوق المصرية وتوطين صناعة منتجاتها في مصر، حيث أن السوق المصرية تتطلب حجم إنتاج كبير من الطلمبات؛ لتلبية احتياجات المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وتكون فيما بعد مقرا لتصنيع الطلمبات بجميع أحجامها وأنواعها.
واستعرضوا قدرات الشركة الفنية والهندسية، وقدراتها الإنتاجية للطلمبات من أنواع وأحجام ومواد تصنيعية بجودة عالية، وسابقة أعمالها الكبيرة في السوق الأوروبية وخاصة السوق الألمانية.
 

حياة كريمة الأسكان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القيادة السياسية المنتج المحلي

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