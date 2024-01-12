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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. احتفالية لعرض الجزء الثاني من "وبينا ميعاد" بحضور أبطاله

فريق مسلسل وبينا
فريق مسلسل وبينا ميعاد

يحتفل اليوم، أبطال مسلسل وبينا ميعاد بانطلاقة عرض الجزء الثاني بإحدى فنادق أكتوبر، بعد نجاح الموسم الأول منه، وقبل ساعات من طرح أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT و شاشة DMC. 

 

ويبث المسلسل في جزئه الثاني من السبت للأربعاء، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، ومن إخراج هاني كمال.

 

 

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل دارت أحداثه حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

 

وطرحت شبكة قنوات dmc البرمو الدعائى الأول للجزء الثاني من مسلسل وبينا معياد للفنان صبري فواز وشيرين رضا منذ أيام.

وظهر فى البرومو جميع فريق عمل المسلسل بالإضافة إلى نجوم جدد انضموا للعمل فى الجزء الثاني، وهم إيهاب فهمي وهيدي كرم ومحمد الشرنوبي، والعمل من إخراج هاني كمال.

وبينا ميعاد أبطال مسلسل “وبينا ميعاد” WATCH IT DMC أميرة أديب مسلسل وبينا ميعاد مدحت صالح

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