9 أجزاء.. أحمد عز يكشف سر استمرارية سلسلة "ولاد رزق" | فيديو

قال الفنان أحمد عز إن سلسلة "ولاد رزق" من الأفلام المحببة للجمهور، وكان لابد من تقديم شيء جديد لهم في الجزء الثالث الذي يتم تحضيره حاليا.

وأوضح أحمد عز في تصريحات تلفزيونية له، أن الجمهور أصبح على دراية كبيرة بمجريات الأمور، ومضطع على العالم قائلا:"مينفعش نقدم لهم أي حاجة".

وأكد أحمد عز على أنه لابد من توفر فكر جديدة وصورة جديدة، وإمكانيات عالية للاستمرار في تقديم أي سلسلة أفلام، وحينما يتوفر ذلك يمكن تقديم 9 أجزاء ناجحة أيضا.

لمشاهدة الفيديو من هنا

يواصل المخرج طارق العريان تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" داخل العاصمة السعودية الرياض بمشاركة نجوم مصريين وعالميين.

وكشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الصورة الأولي لصناع العمل علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وضمت الصورة المخرج طارق العريان والبطل العالمى الاسطورة تايسون فيوري و النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأسرة تصوير العمل.

"ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 بمواصفات تصوير وإخراج عالمية.