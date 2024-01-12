للحفاظ على أرشيفها الغنائي.. نانسي عجرم تعقد صفقة عالمية| تفاصيل

تعاقدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع أكبر ناشر للموسيقى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتفاقية نشر فنية تغطي كامل الكتالوج والأرشيف الغنائي الخاص بها.



وتتولى بوب ارابيا حقوق النشر الفني لأعمال شركة "ان تو ميوزيكا"، شركة الإنتاج التي تتولى كافة إنتاجات نانسي عجرم، بحيث تغطي الصفقة الجديدة الكتالوج الغنائي الكامل للنجمة اللبنانية، من بينها ألبومات "يطبطب ودلع" و"نانسي 10" وجميع الأعمال الغنائية المستقبلية.



كما تشمل الاتفاقية بين نانسي وبوب ارابيا أن يتم تمثيل "ان تو ميوزيكا" التي تتولى إنتاج أعمال عجرم، في جميع أنحاء العالم من خلال "منصة اسمع"، التابعة لبوب ارابيا، الكيان المعني بإدارة الحقوق الفنية للأغاني وتمنح تراخيص حقوق الأداء والحقوق المجاورة.

وعبرت نانسي عجرم عن حماسها لهذا التعاون الذي وصفته بخطوة مهمة في مشوارها قائلة: "أنا متحمسة للتعاون مع شركة عالمية مثل بوب ارابيا لديها تاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الفنانين ونشرهم الموسيقي في جميع أنحاء العالم، مضيفة أن هذه الصفقة ستحقق الانتشار العالمي الكبير لأرشيفي الموسيقي وأعمالي القادمة للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع من المعجبين".



نانسي عجرم الملقبة بـ"ملكة البوب العربي"، اشتهرت في مسيرتها الفنية كمطربة ومذيعة وسيدة أعمال، وبدأت رحلتها في سن الخامسة عشر بألبومها الأول "محتاجالك" حتى تربعت على عرش أشهر نجمات البوب في العالم العربي بمايزيد عن 12 ألبوما، وعشرات الأغاني الناجحة مثل "عم بتعلق فيك" و"ماتيجي هنا" و"بدنا نولع الجو".





وخطفت نانسي على لقب الفنانة العربية الأكثر استماعا على سبوتيفاي بأكثر من 100 مليون استماع لأغانيها، وحفرت اسمها في العالمية عبر أغنية "صح صح" مع مارشميلو، أول أغنية باللغة العربية تدخة قائمة بيلبورد الأمريكية لأفضل 100 أغنية إلكترونيك، كما شاركت في لجنة تحكيم أشهر برامج المواهب "اراب ايدول" و"ذا فويس كيدز".



قال سبيك، مؤسس ورئيس بوب ارابيا: نحن فخورون بالعمل مع نانسي عجرم، والتعاون مع "إن تو ميوزيكا"، ونسعى من خلال هذه الصفقة لتحقيق فرص عالمية جديدة لها مع دعم مسيرتها المهنية ونشر موسيقاها محليًا وعالميا".

أضافت جولنار خوسروشاهي، مؤسسة ورئيسة "ريزرفوار"، هذه الاتفاقية مع نانسي عجرم تعد نقلة مهمة لمجهوداتنا في الشرق الأوسط وتجسيدًا لرسالتنا الفنية في الدفاع عن الموسيقى العربية وتصديرها في جميع أنحاء العالم".



ريزرفوار ميديا هي شركة موسيقى مستقلة مقرها في مدينة نيويورك ولها مكاتب في لوس أنجلوس وناشفيل وتورنتو ولندن وأبوظبي.

ريزرفوار ميديا هي أول شركة موسيقى مستقلة يتم تأسيسها وتديرها امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية. تأسست كناشر موسيقى مملوك لعائلة في عام 2007، وقد نمت شركة ريزرفوار ميديا لتمثل أكثر من 150,000 حقوق نشر و36,000 تسجيل رئيسي بعناوين يعود تاريخها إلى عام 1900 ومئات من الإصدارات تصدرت لتكون رقم (1) في جميع أنحاء العالم. غالبًا ما تحمل شركة ريزرفوار ميديا أفضل 10 حصص في السوق الأمريكية وفقًا لمجلة Billboard’s Publishers Quarterly، وحصل مرتين على لقب ناشر العام من جوائز أستوديوهات آبي روود في حفل "الأعمال الموسيقية في جميع أنحاء العالم" Music Business Worldwide وفاز بجائزة الناشر المستقل للعام في حفل توزيع جوائز "موسيقى الأسبوع" Music Week لعامي 2020 و2022.



تمثل ريزرفوار ميديا أيضًا عددًا كبيرًا من الموسيقى المسجلة من خلال تسجيلات كريساليس وتومي بوي ميوزك وتسجيلات فيلي جروف ويدير الفنانين من خلال مشاريعه مع Blue Raincoat Music وBig Life Management.





تأسست بوب أرابيا في عام 2011 على يد رائد الهيب هوب الكندي والمدير التنفيذي للموسيقى ورجل الأعمال "سبيك"، بالشراكة والدعم المستمر من "توفور54" أبوظبي - المنطقة الإعلامية التي تعد موطناً لصناعة الترفيه في المنطقة. باعتبارها ناشرًا فرعيًا، تمثل “بوب أرابيا” كتالوجات الموسيقى الرائدة عالميًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكانت رائدة في مجال ترخيص الموسيقى في المنطقة لأكثر من عقد من الزمان. في عام 2020، أعلنت “بوب أرابيا” عن شراكة ومشروع مشترك مع شركة ريزرفوار ومقرها في نيويورك لتوقيع وتطوير المواهب العربية لتصديرها إلى جميع أنحاء العالم. أطلقت “بوب أرابيا” أيضًا ستوديو "اسمع" في وقت لاحق من ذلك العام، وهو كيان لإدارة الحقوق يعمل مع المجتمع العالمي لأصحاب الاهتمامات في مجال الموسيقى وترخيص الأداء والحقوق الميكانيكية والحقوق المجاورة في دول الخليج.