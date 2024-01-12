رسالة واتساب.. محمد عدوية يطرح أحدث أعماله الغنائية

طرح الفنان محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "رسالة واتساب"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية رسالة واتساب، من كلمات محمد عبد الجابر، وألحان محمد عدوية، وتوزيع بيشوي صفوت.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية، كان أغنية "قبطان سفينتي"، وطرحها عبر “يوتيوب”، وحققت نجاحًا كبيرًا فور نزولها، وأيضا أغنية "قبطان سفينتي" من كلمات مهاب الجزائري، وتوزيع وألحان مونتي.

وتقول كلمات الأغنية: "مية هوا أرض بور واقف مستني أنا لآخر الطابور الدنيا مالها الحب خانها الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا مالي انا بالعالم ده مش داري بيه ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه عامل لليأس ميوت قالب الخوف برموت راعب الحياه بالموت اسابق الصوت بالضوء ألخص الكون في ستور اشوط انا برجلي نجوم ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه راكب دماغي مش راكب الموج قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم نداهه تنده عليا بصوت معزوف خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف".