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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم محمد الشرنوبي يطرح أغنية كان نفسي

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

يستعد المطرب محمد الشرنوبي لطرح أغنيته الجديدة كان نفسي فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
 

وكان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، خاصة وأنها التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر.

وكان محمد الشرنوبى قد نشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية كان نفسي، معلنا تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر،  وأشار فى تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة، وتكون البداية مع أغنية كان نفسي.

 

مسلسل إقامة جبرية

ويشارك الشرنوبي في مسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، صابرين،  محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

 

أحداث مسلسل إقامة جبرية

 

و تجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني منعقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر  محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.


 

محمد الشرنوبي كان نفسي المنتج محمد جابر

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