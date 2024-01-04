محمد الشرنوبي يطرح "كان نفسي" قريبا

طرح الفنان محمد الشرنوبى على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي برومو أحدث أغنياته وتحمل عنوان "كان نفسي " والتى يتعاون فيها مع شركة "، جاما ميوزيك " للمنتج محمد جابر، ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام.

وكان محمد الشرنوبى قد نشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه، ويعلن عن تعاونه الجديد مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر، وأشار فى تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة، والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

مسلسل إقامة جبرية

ويشارك الشرنوبي في مسلسل إقامة جبرية مكون من 10 حلقات، يدور في إطار اجتماعي نفسي تشويقي، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

و تجسد هنا في إقامة جبرية شخصية فتاة تعمل صيدلانية وتعاني منعقدة نفسية في التعامل مع الرجال، ويظهر محمد الشرنوبي ضمن أحداث العمل بشخصية بطل العالم في السباحة، وتقدم صابرين دور والدته وتعمل طبيبة نفسية، تلجأ إليها هنا الزاهد من أجل تلقي العلاج، أما ثراء جبيل فتجسد شخصية صاحبة مركز لتربية الكلاب وصديقة هنا الزاهد المقربة.