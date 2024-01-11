تامر عاشور يطرح أغنية «هيجيلى موجوع» .. اليوم

يستعد الفنان تامر عاشور، لطرح أغنيته الجديدة “هيجيلى موجوع”، اليوم الخميس فى تمام السابعة مساءً ، عبر قناته بموقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وشارك الفنان تامر عاشور، متابعيه صورة جديدة مع زوجته الاعلامية نانسي نور، عبر حسابه على انستجرام.

واحتفل تامر وزوجته معاً بعيد ميلاده، وكتب: “مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابداً”.

وكان الفنان تامر عاشور قد حرص على مشاركة جمهوره ضور من حفلته بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب "عاشور": من حفل ليلة الدموع ٢ على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكرا جمهور المملكة على الاستقبال الرائع.

الحفل أحياه كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم ضمن فعاليات موسم الرياض والذي يحمل عنوان ليلة الدموع.

وكان قد احتفل الفنان تامر عاشور خلال شهر أكتوبر الماضي بعقد قرانه على مذيعة الأخبار نانسي نور بعد أيام من الجدل حول علاقتهما وموعد زفافهما.