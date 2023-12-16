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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبدأ من 360 جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في 6 أكتوبر

تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور لاحياء حفل جديد يوم 22 من الشهر الجاري ، وذلك بأحد المولات الكبري في مدينة 6 أكتوبر . 

وتترواح أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ما بين 360 جنيه مصرى ، و510 جنية لفئة الـ vip .

وكان قد حرص الفنان تامر عاشور على مشاركة جمهوره ضور من حفلته بالسعودية التي حملت اسم "ليلة الدموع" عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب "عاشور":من حفل ليلة الدموع ٢ على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكرا جمهور المملكة على الاستقبال الرائع.

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الحفل أحياه كل من تامر عاشور ورامي جمال ورامي صبري وآدم ضمن فعاليات موسم الرياض والذي يحمل عنوان ليلة الدموع.

وكان قد أحتفل الفنان تامر عاشور خلال شهر أكتوبر الماضي  بعقد قرانه على مذيعة الأخبار نانسي نور بعد أيام من الجدل حول علاقتهما وموعد زفافهما. 

ويقيم الفنان تامر عاشور حفل زفافه مساء اليوم على المذيعة نانسي نور بحضور عدد من مشاهير الوسط الفني والإعلامي

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