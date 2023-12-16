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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الخلافات اشتعلت في السعودية وعمرو أديب وراء الإعلان

صدى البلد

بمجرد إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، تصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل . 

وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد بحدوث الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما خلال الفترة الماضية بعد انفصلا قبل ذلك . 

شيرين خرجت لتؤكد بشكل غير مباشر أخبار انفصالها عن حسام حبيب  ، وذلك بعدما أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب.

وروى "عمرو أديب" خلال برنامج “الحكاية “ المذاع على قناة "mbcمصر" تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، منذ أيام قليلة، أثناء تواجده في الرياض، موضحًا أنه متواجد في الرياض لخوض تجربة إعلامية جديدة. 

وأكد "عمرو أديب" أنه التقى الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ 10 أيام تقريبا، وتحدثت معه عن أشياء كثيرة كانت تتعرض لها، و أكدت له أنها بصحة جيدة.

وأوضح "عمرو أديب" أن شيرين عبد الوهاب تجهز الآن لعمل ألبوم جديد وحصري، وصحتها أفضل كثيرا، ولكن خبر طلاقها من حسام حبيب كان مفاجأة للجميع.

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رسالة شيرين للجمهور :

 

وأردف "عمرو أديب" قائلا: شيرين طالبت مني أرسل رسالة للجمهور وهي: "طمئن الناس عني أنا كويسة جدا، وطمئن الناس عن حسام وهو كويس جدا" . 

واختتم "عمرو أديب" حديثه قائلا : "ارجو الأمر أن يقف عند هذه المرحلة وتمر بدون مشاكل أو تلاسن بينهم وكل واحد يمشي في طريقه بسلام". 

سبب الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقبل الاعلان عن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ترددت أنباء عن وجود خلاف شديد  بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأثارت أنباء الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، جدلًا واسعًا وتساءل جماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب الخلاف بينهما أثناء تواجدهما بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب مصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل، ودفعها للعودة إلي القاهرة مع فريق عملها.

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب : 

وكان قد عاد الثنائي عام 2022 لبعضها بعد ان حدث انفصال بينهم، وقد هاجمت شيرين عبد الوهاب زوجها السابق بشكل عنيف فى القنوات الفضائية ، وتحديدًا مع الإعلامية لميس الحديدي ، قبل ان تعود اليه ويتم عقد قرانهما مرة أخري .

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