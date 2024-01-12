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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هند صبري وكندة علوش تساندان لطيفة في عزاء والدتها

هند صبري
هند صبري

حرصت هند صبري وكندة علوش على تقديم واجب العزاء فى والدة الفنانة لطيفة والذي أقيم اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.


كما حرص عدد من الفنانين على الحضور منهم أشرف زكي نقيب الممثلين، ولبلبة وهاني رمزي وصابرين وجومانا مراد.


بدأت الفنانة لطيفة، في استقبال مراسم العزاء بوالدتها من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد اليوم الجمعة.

وشهد العزاء، حضور الإعلامية بوسي شلبي، وبدت لطيفة متأثرة بعد رحيل والدتها وارتدت نظارة سوداء لتداري آثار الحزن على عينيها.

لبلبة وبسمة وهبة تشاركان فى عزاء والدة لطيفة

بنظارة سوداء.. لطيفة تداري آثار الحزن في عزاء والدتها

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة -يوم الإثنين 1 يناير- وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

أشرف زكى نقيب الممثلين اشرف زكي الإعلامية بوسي التونسية لطيفة الفنانة التونسية لطيفة الفنانة التونسية الفنانة جومانا مراد

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