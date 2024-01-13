تراجع معدل التضخم السنوي في الصين خلال ديسمبر الماضي

انخفضت أسعار المستهلكين في الصين خلال ديسمبر الماضي، لتواصل تراجعها للشهر الثالث على التوالي.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني في الصين للإحصاء، يوم الجمعة ،أن مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" انخفض على أساس سنوي بنسبة 0.3% في ديسمبر الماضي.

ارتفع معدل التضخم الشهري في الصين

وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين على أساس شهري بنسبة 0.2%.

والصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقدي يتوقع بتباطؤ أكبر اقتصادين في العالم خلال العام الجاري 2024.