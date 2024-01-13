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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الشرقية: تنفيذ 907 مشروعات في 41 قرية بـ الحسينية غيرت حياة الناس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة حياة كريمة والتي تم اطلاقها في العديد من المراكز على مستوى محافظات الجمهورية.

 وأضاف ممدوح غراب خلال حوار مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي مصطفى بكري ان مبادرة حياة كريمة ساهمت في تطوير اكبر مركز بمحافظة الشرقية وهو مركز الحسينية والذي يمثل نسبه 31% من مساحة محافظة الشرقية.

المشاريع

 وتابع ممدوح غراب انه تم تنفيذ 907 مشروعات في 41 قرية بالمركز في مختلف القطاعات مثل الصرف الصحي وشبكات المياه وشبكات والكهرباء والصحة والرياضة والبنية التحتية.

 واكد محافظ الشرقية ان المواطن بالمحافظة بدا يستشعر جدوى ما تم تنفيذه من مشاريع خلال الفترة الماضية.

الإعلامي مصطفى بكري حياة كريمة صدى البلد قناة “صدى البلد” محافظات الجمهورية محافظة الشرقية محافظ الشرقية

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