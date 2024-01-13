محافظ الشرقية: تحرير 39 قضية خاصة باحتكار السلع

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن المحافظة تضم أكبر مدينتين صناعيتين في العاشر من رمضان والصالحية.

وأوضح محافظ الشرقية خلال حوارھ مع برنامج “حقائق وأسرار”، والمذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن تم أقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بنحو 4 مليارات جنيه وفرت 45 ألف فرصة عمل للشباب.

قضية

وقال الدكتور ممدوح غراب إن ملف رفع الأسعار واحتكار بعض السلع أمر غاية في الأهمية، وتم تحرير نحو 39 ألف قضية في هذا الشأن حتى الآن.

وأكد محافظ الشرقية أنه تم الاتفاق مع شركات لإنتاج لتوفير السلع، مع توفير الشرطة والقوات المسلحة السيارات والمنافذ السلعية.