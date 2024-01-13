تصريح مثير للجدل من فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وموزمبيق.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تصريحات المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي.

وقال فيتوريا: " لا أؤمن بالفرق التي تعتمد على الأفراد بل أؤمن بالفرق المنظمة، وهذا ينطبق علينا فنحن نمتلك محمد صلاح".

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.