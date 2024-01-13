7 لاعبين| مفاجأة مدوية في أسماء الراحلين عن النادي الأهلي

كشفت مصادر مؤكدة، عن اجتماع هام وعاجل لـ لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر لبحث اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الإنتقالات الشتوية.

وأوضحت المصادر، أن قائمة اللاعبين المرتقب رحيلهم خلال الانتقالات الشتوية وفقا لتوصيات السويسري كولر، هم 7 لاعبين، كريم نيدفيد وصلاح محسن وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي واليوديانج وأحمد عبد القادر وكريستو.

تنظم لجنة تخطيط الكرة داخل النادي الأهلي اجتماعًا هامًا وعاجلًا اليوم مع المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، لتحديد مصير 7 لاعبين يعتزمون مغادرة الفريق.

وأشارت تقارير صحفية، أن كولر أعطي الضوء الأخضر لرحيل أحمد عبد القادر وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمود متولي بينما يظل مصير نيدفيد وكريستو وعبد الفتاح محل نقاش.

تمت الموافقة من قبل مارسيل كولر على رحيل أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، صلاح محسن، ومحمود متولي. في الوقت نفسه، يظل كريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وخالد عبدالفتاح محل تأكيد بقائهم.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، ومن المتوقع أن يعقد كولر جلسة مع إدارة النادي بعد التدريبات لحسم مصير اللاعبين المرشحين للرحيل بشكل نهائي.