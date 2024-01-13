تشغيله في مارس.. وزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مركز الأورام الجديد|صور

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مستشفى أورام كفر الشيخ التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي سيتم تشغيله تجريبيا خلال شهر مارس المقبل.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

أشاد وزير الصحة بمستوى التشييد والتجهيز بالمستشفى، ووجه بضرورة مراجعة قائمة التحاليل بما يتماشى مع معايير الجودة ووفقا لأكواد المعامل المركزية، كما وجه بضرورة الاستعانة بخبير اقتصادي في التكاليف ووضع خطة تشغيل تضمن استدامة الواردات وتعظيم الاستفادة من الموارد، دون تحميل المستشفى أي أعباء إضافية، مع تقديم أجود خدمة طبية دون الضغط على إمكانيات المركز.

وتفقدا الوزير ومحافظ كفرالشيخ وحدة طب الفم والأسنان ووجها بضرورة تسريع وتيرة توريد الأجهزة، كما تفقدا وحدة الأشعة المقطعية، وقسم العناية المركزة، وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات الطبية، مشددا على ضرورة حوكمة نظام التشغيل بالمستشفى من حيث تعاقدات النظافة والأمن وإحكام مواعيد الزيارة، وكافة الأمور الإدارية والتشغيلية الأخرى، موجها بضرورة المضي قدما في ربط مركز أورام كفر الشيخ بمنظومة الأورام المميكنة والتي تضم 12 مستشفى.

كما تفقدا الوزير ومحافظ كفرالشيخ قسم العلاج بالكيماوي للكبار وللأطفال، حيث وجه وزير الصحة بوضع 4 شاشات في قسم علاج الكبار، حيث تستغرق جلسة الكيماوي ما يزيد عن أربع ساعات، كما وجه بضرورة زيادة عدد أسرة المستشفى لاستيعاب أكبر عدد من المرضى مع الحفاظ على عدم وجود كثافات.

من جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن مستشفى مركز أورام كفر الشيخ، يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويقع على مساحة 8877 متر مربع، ويضم 123 سريراً و3 غرف عمليات و10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، والفم والأسنان، كما أن المستشفى مزود بصيدلية وصيدلية إكلينيكية، ومعمل باثولوجي وجميع أنواع الأشعة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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