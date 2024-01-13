عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيله في مارس.. وزير الصحة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مركز الأورام الجديد|صور

وزير الصحة
وزير الصحة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مستشفى أورام كفر الشيخ التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي سيتم تشغيله تجريبيا خلال شهر مارس المقبل.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

أشاد وزير الصحة بمستوى التشييد والتجهيز بالمستشفى، ووجه بضرورة مراجعة قائمة التحاليل بما يتماشى مع معايير الجودة ووفقا لأكواد المعامل المركزية، كما وجه بضرورة الاستعانة بخبير اقتصادي في التكاليف ووضع خطة تشغيل تضمن استدامة الواردات وتعظيم الاستفادة من الموارد، دون تحميل المستشفى أي أعباء إضافية، مع تقديم أجود خدمة طبية دون الضغط على إمكانيات المركز.

وتفقدا الوزير ومحافظ كفرالشيخ وحدة طب الفم والأسنان ووجها بضرورة تسريع وتيرة توريد الأجهزة، كما تفقدا وحدة الأشعة المقطعية، وقسم العناية المركزة، وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات الطبية، مشددا على ضرورة حوكمة نظام التشغيل بالمستشفى من حيث تعاقدات النظافة والأمن وإحكام مواعيد الزيارة، وكافة الأمور الإدارية والتشغيلية الأخرى، موجها بضرورة المضي قدما في ربط مركز أورام كفر الشيخ بمنظومة الأورام المميكنة والتي تضم 12 مستشفى.

كما تفقدا الوزير ومحافظ كفرالشيخ قسم العلاج بالكيماوي للكبار وللأطفال، حيث وجه وزير الصحة بوضع 4 شاشات في قسم علاج الكبار، حيث تستغرق جلسة الكيماوي ما يزيد عن أربع ساعات، كما وجه بضرورة زيادة عدد أسرة المستشفى لاستيعاب أكبر عدد من المرضى مع الحفاظ على عدم وجود كثافات.

من جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، إن مستشفى مركز أورام كفر الشيخ، يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويقع على مساحة 8877 متر مربع، ويضم 123 سريراً و3 غرف عمليات و10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، والفم والأسنان، كما أن المستشفى مزود بصيدلية وصيدلية إكلينيكية، ومعمل باثولوجي وجميع أنواع الأشعة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

IMG-20240113-WA0055
IMG-20240113-WA0055
IMG-20240113-WA0057
IMG-20240113-WA0057
IMG-20240113-WA0056
IMG-20240113-WA0056
IMG-20240113-WA0058
IMG-20240113-WA0058
IMG-20240113-WA0054
IMG-20240113-WA0054
التجهيزات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

وزير الصحة يتفقد مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ| صور

وزير الصحة: ضرورة تكثيف العمل بالعيادات المسائية بمستشفى كفر الشيخ العام ..صور

لإنهاء قوائم الانتظار.. وزير الصحة يوجه بقافلة طبية عاجلة في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الصحة لتفقد عدد من المستشفيات | صور

لهما معلومات جنائية.. ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في كفر الشيخ

منطقة كفر الشيخ للكاراتيه تنظم احتفالية لتكريم أبطال الجمهورية.. صور

غداً.. وزير الصحة يتفقد عدداً من المستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ

تدريب 35 مسئولاً على منظومة خدمات المحليات بمركز استدامة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد

الخارجية : معبر رفح مفتوح .. وأي إجراء يعيق دخول المساعدات لغزة إسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

رخيص جدا.. سعر فستان ريم سامي في خطوبتها

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ