موعد أذان المغرب للصائمين أول رجب.. اعرف دعاء الإفطار

يبحث المسلمون الصائمون في أول رجب، عن موعد أذان المغرب، من أجل الإفطار من الصيام في أول أيام الأشهر الحرم، والذي يعتبر بمثابة بداية العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب للصائمين أول رجب

موعد أذان المغرب في القاهرة: 5:06

موعد اذان المغرب في الإسكندرية : 5:18 م

موعد اذان المغرب في بورسعيد : 5:08 م

موعد اذان المغرب في الاسماعيلية : 5:10 م

موعد اذان المغرب في الأقصر : 5:18 م

موعد اذان المغرب في أسيوط : 5:21 م

موعد اذان المغرب في قنا : 5:17 م

موعد اذان المغرب في أسوان : 5:20 م

موعد اذان المغرب في سوهاج : 5:20 م

دعاء إفطار الصائم

ورد عن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.”

كما كان يقول النبي عند الإفطار

-اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

– اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت

كانت دار الإفتاء المصرية، قد استطلعت هلال شهر رجب،مع غروب شمس الخميس، حيث أكدت الدار أن الجمعة 12 يناير 2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وأن اليوم السبت 13 يناير الجاري، هو أول أيام شهر رجب 2024.