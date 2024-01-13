عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان المغرب للصائمين أول رجب.. اعرف دعاء الإفطار

دعاء إفطار الصائم
دعاء إفطار الصائم

يبحث المسلمون الصائمون في أول رجب، عن موعد أذان المغرب، من أجل الإفطار من الصيام في أول أيام الأشهر الحرم، والذي يعتبر بمثابة بداية العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك.

دعاء شهر رجب لتيسير الأمور .. كلمات تفتح الطرق المغلقة

ما حكم صيام شهر رجب كاملًا ؟ .. الإفتاء تجيب

موعد أذان المغرب للصائمين أول رجب

موعد أذان المغرب في القاهرة: 5:06

موعد اذان المغرب في الإسكندرية : 5:18 م

موعد اذان المغرب في بورسعيد : 5:08 م

موعد اذان المغرب في الاسماعيلية : 5:10 م

موعد اذان المغرب في الأقصر : 5:18 م

موعد اذان المغرب في أسيوط : 5:21 م

موعد اذان المغرب في قنا : 5:17 م

موعد اذان المغرب في أسوان : 5:20 م

موعد اذان المغرب في سوهاج : 5:20 م

دعاء إفطار الصائم

ورد عن رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول إذا فطر: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.”

كما كان يقول النبي عند الإفطار 
-اللهم إني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
– اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت

كانت دار الإفتاء المصرية، قد استطلعت هلال شهر رجب،مع غروب شمس الخميس، حيث أكدت الدار أن الجمعة 12 يناير 2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وأن اليوم السبت 13 يناير الجاري، هو أول أيام شهر رجب 2024.

موعد أذان المغرب الافطار الصيام الأشهر الحرم الصائمون دعاء إفطار الصائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

250 مليار دولار سنوياً|موارد جديدة من العملة الصعبة في طريقها إلى مصر.. وانتعاشة مرتقبة لـ الجنيه

بدءاً من اليوم| الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. اعرف المواعيد والسبب

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

فرج عامر يكشف عن عودة لاعب جديد لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي

قناة مفتوحة| مباراة الافتتاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية .. اضبط التردد

زيادة المرتبات والمعاشات وإعفاء ضريبي| تفاصيل هدايا الرئيس للمصريين.. ما هي حزمة الحماية الاجتماعية؟

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

أقل جرام بـ 1,880 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

لماذا أبلغت أمريكا الحوثيين بشن الهجمات قبل التنفيذ؟.. سمير فرج يكشف

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

إيمان زهران: هجوم الكتائب الإلكترونية يهدف للتشويش على دور مصر تجاه فلسطين

تعديلات مرتقبة في الحكومة وهؤلاء أبرز الراحلين| تفاصيل

حفل افتتاح أمم إفريقيا| محمد رمضان يُحييه بأزياء فلكلورية إفريقية.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة تخلفي؟.. أكلات مهمة لتحسين صحة المبايض

طريقة عمل رول اللحم خطوة بخطوة

تحذير عاجل| ارتفاع الكولسترول يتحول إلى مرض مميت في هذه الحالة

رخيص جدا.. سعر فستان ريم سامي في خطوبتها

فيديو

حد بيوقع الفيلم.. شريف منير يكشف تفاصيل مؤامرة ضد" ليه تعيشها لوحدك"

أول رد فعل روسي.. موسكو تتحرك ضد الهجوم الأمريكي على اليمن.. فيديو

النار في كل مكان .. حريق هائل بمطعم شهير بالتجمع الخامس

الأجور معروفة.. أسما إبراهيم ترد على أزمة مرتبات الفنانين خلال حبر سرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ