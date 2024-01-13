مدرب صن داونز: المنتخب المصري أحد المرشحين الأقوياء للتتويج بكأس أمم إفريقيا

صرّح رولاني موكوينا، مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن منتخب مصر يعد أحد المرشحين الأقوياء للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، نظرًا لتاريخه الحافل بالإنجازات والمعرفة الواسعة بالبطولة.

وشدد على أن المنتخب المصري يعرف كيف يحقق النجاح في هذه البطولة.

وأشار موكوينا إلى أن منتخبات أخرى مثل نيجيريا والمغرب تمتلك لاعبين كبار وتعتبر من المرشحين للقب. وأوضح أن فريق غانا والسنغال أيضًا يعدان منافسين أقوياء، مع التنبؤ بتألق كوت ديفوار وتحقيقها تقدمًا في البطولة.

وعن اللاعبين المتوقع تألقهم في كأس الأمم الأفريقية، أشار إلى فيكتور أوسيمين وأشرف حكيمي كلاعبين مميزين يمكنهما تغيير مجريات المباريات بإمكانياتهم الكبيرة.