أحمد حسن يعلن اسم حكم مباراة مصر وموزمبيق

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن اسم حكم مباراة مصر وموزمبيق، المقرر إقامتها غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الموريتاني دحان بيدا حكما لمباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا”.

وتفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول، استاد فيليكس هوفويت بوانيي، عصر أمس الجمعة، والمقرر أن يستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي منتخبي مصر وموزمبيق غدا الأحد، 14 يناير 2024، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقي.