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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير بأسواق المال: الأسهم المصرية تتأهب لموجة صعود كبيرة مرتقبة

سعيد الفقي
سعيد الفقي

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية، أغلق مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، أعلى مستوى المقاومة 25519 نقطة، لافتا إلى أن اختراق مستوى 25500 والثبات أعلى هذا المستوى؛ يدفعنا إلى مستوى 26000 نقطة ثم 27000 نقطة خلال الفترة القادمة؛ وذلك مدعوما باختراق مقاومة الأسهم القيادية.

ويتوقع الفقي خلال الأسبوع القادم، استهداف مستوى 26000 نقطة حيث أن الاتجاه ما زال صاعدا على جميع المستويات، قصير الأجل والمتوسط وطويل الاجل.

اما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أوضح الفقي أن اداه كان اكثر قوة وصعودا من المؤشر ألرئيس حيث اغلق عند مستوى 5955 نقطة ووصل لمستويات غير مسبوقة لافتا إلى انه باختراق مستوى 5900 نقطة يستهدف المؤشر مستوى 6200 نقطة خلال الفترة القادمة.

أضاف أنه مازالت أمام الأسهم المقيدة بالبورصة الكثير لتحققه خلال الفترة القادمة متوقعا تحقيقها مستويات غير مسبوقة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 25519.25 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.89% ليغلق عند مستوى 5955.56 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 8479.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 30983.37 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 6668.17 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 321.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.267 مليار ورقة منفذة على 554 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 149.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.013 مليار ورقة منفذة على 521 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 6.72% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.28%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 690.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 171.9 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.1 مليار جنيه، بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 239.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12.5 مليار جنيه بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 411.5 ألف عملية.

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