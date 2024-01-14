إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بالفوز على مونزا 5ـ1

عزز إنتر ميلان من صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه الكبير على مضيفه مونزا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب يو باور ستاديومـ في إطار الجولة الـ20 من الكالتشيو.

سجل خماسية الإنتر كل من: هاكن كالهانجولو هدفين في الدقيقة 12 من ركلة جزاء وبالدقيقة 60 ولاوتارو مارتينيز هدفين في الدقيقة 14 و84 من ركلة جزاء وماركوس تورام في الدقيقة 88، بينما أحرز اللاعب ماتيو بيسينا هدف مونزا الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ورفع الفوز رصيد انتر ميلان إلى 51 نقطة معززا من صدارته للدوري الإيطالي وبفارق خمس نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، والذي لديه مباراة أقل من الإنتر، بينما تجمد رصيد مونزا عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.