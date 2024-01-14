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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد.. بشري في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة

صدى البلد

خطفت الفنانة بشري، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،بصورة جديدة لها، من أحدث إطلالة.


 

وبدت بشري بإطلالة شتويه، مرتدية جاكت باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتسريحة شعر مختلفة".


 

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة بشرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف عن تحقيق أغنيتها الجديدة “أنا مشكلة” مليون مشاهدة عبر اليوتيوب. 

وقالت بشرى : “مليون مشاهدة على يوتيوب في 24 ساعة.. شكرا لكل الفانز والمستمعين، وعام جديد سعيدعلىالجميع”. 

أغنية “أنا مشكلة” والتى تقدمها بشرى من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

أنا مشكلة، هي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابيةونسبةمشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات. 

اغنيتها الجديدة الفنانة بشرى ردود أفعال إيجابية الساحرة إطلالة شتوية إسلام صبري

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