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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائه بقليوب

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عامل بدائرة مركز شرطة قليوب، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، بدائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود معلومات بقيام عامل بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والقى القبض على المتهم وبحوزته، ( 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتولت النيابة التحقيق.

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