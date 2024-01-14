غيابيا.. المشدد 10 سنوات لـ تشكيل عصابي يسرق المارة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، لعاطل، لاتهامه وآخر مجهول بالشروع في سرقة حقيبة يد من شخص مسن ونجله طالب تحت تهديد السلاحين الناري والأبيض أثناء وقوفهما أمام أحد المحال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 12570 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2214 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم حسان س ح، 28 سنة، عاطل، هارب، وآخر مجهول، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، شرعا في سرقة المنقولات مبلغ مالي، حقيبة يد، المملوكة للمجني عليه طه رشاد عبد العظيم إبراهيم، 60 سنة، موظف بالمعاش، بطريق الإكراه الواقع عليه ونجله.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أشهرا سلاح ناري فرد خرطوش - محل التهمة التالية، في مواجهة المجني عليه ونجله، حال إشهار المجهول السلاح الأبيض "سكين" في مواجهة المجنى عليه، محاولا نزع الحقيبة إحرازه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليه والاستغاثة بالمارة.

وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم وحاز المجهول بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوس، كما أحرز المتهم وحاز المجهول بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه وحال تواجده أمام الحانوت خاصته، ورفقته نجله الشاهد الثاني، أبصر المتهم وآخر مجهول قادمان نحوه حال استقلالهما دراجة ألية ترجلا منها صوبه مشهراً المجهول في مواجهته سلاح أبيض وحاول نزع الحقيبة إحرازه إلا أنه قاومه حال إشهار المتهم سلاح ناري في مواجهة نجله، لمنعه من الزود عنه، فعاجله نجله بضربه استقرت برأسه ، وعقب أن استغاث ونجله بالمارة فر المتهمان هاربين وقدم مقطع مرئي للواقعة وعزى قصد المتهمان مما أتاه من أفعال سرقته.