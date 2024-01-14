تعرف على ملامح برنامج النشاط الثقافي لمعرض القاهرة الدولي الـ 55

يشهد البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، المئات من الفعاليات، والأنشطة المختلفة، التي تقام على هامشه، هذا العام بداية من 25 يناير حتى 6 فبراير، وتقام في 7 قاعات، وصالةكاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة.

وتحتوي قاعاته الأنشطة، الآتية:

- القاعة الرئيسية «قاعة سليم حسن» (الحضارة ضمير الإنسانية- الهرم سر اكتشفته التكنولوجيا الحديثة- الحوار الوطني المستمر- مستقبل الصحافة الورقية- خريطة السكان في مصر إلى أين؟) وغيرها.

- القاعة الدولية (دانتي شاعر المتوسط- مختارات شعرية "عشرون شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليترز")، هذا إلى جانب محور مبدعون وجوائز ويستضيف (زهران القاسمي- أحمد عبد الملك- عائشة السيفية- سعود السنعوسي- علي جعفر العلاق- حسن طلب- يمنى طريف الخولي)... وغيرهم.

- قاعة الصالون الثقافي (الطريق إلى النصر ودور حرب الاستنزاف- آفاق الفلسفة في عالم جديد- نجيب محفوظ ويحيى حقي من مشروعات السرد العربي- مئوية ميلاد حنا- علي رضا- فؤاد المهندس- مصطفى لطفي المنفلوطي- حامد ندا) وغيرها.

- قاعة فكر وإبداع (تضم مناقشة 26 كتابًا فكريًا، منها: الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات، ورجال عاشوا ألف عام، والمسرح الشعري، والأدب الشعبي الأفريقي)، بالإضافة إلى 26 كتابًا إبداعيًا بين القصة والرواية، منها: روايات (ريم بسيوني، وأحمد صبري أبو الفتوح)... وغيرهما.

- قاعة الشعر (تضم مجموعة من الأمسيات الشعرية لشعراء العامية والفصحى المصريين ومجموعة من الشعراء العرب والأجانب، حيث يبلغ عدد الشعراء المشاركين أكثر من 200 شاعر).

- عروض فنية تفاعلية )فعاليات يمتزج فيها جمهور المعرض مع تراثه من الأداءات التراثية التي نشأ وعاش عليها في البراح المعتاد)، وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة منها: (الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي لثقافة الطفل، أكاديمية الفنون... وغيرها).