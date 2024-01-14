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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرائق هائلة في غابات أستراليا ومطالبات للسكان بإخلاء المنازل

حرائق غابات استراليا
حرائق غابات استراليا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الأوضاع في أستراليا، وتعرضها لموجة طقس حار، تسببت في حدوث حرائق خرجت عن السيطرة.

وتسببت موجة الطقس الحار في حدوث أكثر من 25 حريقا، ولا تزال الحرائق مشتعلة، في غابات ولاية استراليا الغربية.

ويكافح أكثر من 240 رجل إطفاء الحرائق، حيث التهمت نحو 417 هكتارا من الأدغال، كما طالبت السلطات السكان بمغادرة منازلهم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم الاحد، من احتمالات نشوب حرائق في العديد من الغابات بمختلف الولايات، نتيجة للموجة الحارة التي تعم البلاد وخصوصاً في ولاية أستراليا الغربية، والإقليم الشمالي المجاور وولاية كوينزلاند في الشرق.

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