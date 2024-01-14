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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: أمريكا شريك لإسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية بـ غزة

بايدن ونتنياھو
بايدن ونتنياھو

قال الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، إنّ حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها فلسطين هي حرب أمريكية بامتياز، مشددًا على أن الولايات المتحدة شريكة في هذه الحرب وتقدم السلاح والذخيرة والقنابل والصواريخ التي تنزل على غزة.

أضاف الخطيب، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الدعم الدولي لدولة الاحتلال غير محدود كما أن أمريكا تضع قرارات مجلس الأمن وتحولها من "فعالة" إلى ضعيفة"، كما تقف في وجه مجتمع الدولي، ومن ثم، فإنها شريكة في الجريمة.

جنوب أفريقيا

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "عندما ترفع جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية، فإنها ترفعها ضد إسرائيلة وأمريكا، لأن أمريكا تعرف أن ثمة إبادة جماعية وتقدم الذخيرة والدعم الذي يسمح باستمرار قتل الفلسطينيين، وكان يجب أن تكون الدعوى ضد أمريكا أيضا، لكن جنوب أفريقيا لا تريد فتح معركة معها، ولكن إدانة إسرائيل هي إدانة لأمريكا أيضا في الإبادة". 
 

الإبادة الجماعية القنابل والصواريخ القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة أمريكا حرب الإبادة الجماعية

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