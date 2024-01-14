التنبؤ بأسعار البيع للوحدات العقارية باستخدام نموذج التدريب العميق..رسالة دكتوراه بهندسة الزقازيق

ناقش الباحث المهندس عمر عبد العزيز محمد موسى هجرس، المدرس المساعد بقسم هندسة التشييد والمرافق، رسالة الدكتوراه بعنوان "التنبؤ بأسعار البيع للوحدات العقارية باستخدام نموذج التدريب العميق" وذلك بقاعة المناقشات بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

تكونت لجنة فحص ومناقشة الرسالة من الدكتور عماد السيد أحمد عتمان أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة طنطا والدكتور إسماعيل عبد الحميد باشا أستاذ هندسة التشييد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والدكتور حسام الدين حسينى محمد أستاذ هندسة التشييد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والدكتور أحمد حسين إبراهيم أستاذ هندسة التشييد ورئيس قسم هندسة التشييد والمرافق بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وتمت المناقشة بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وزملاء وأصدقاء الباحث، وحصل الباحث علي درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف.

الجدير بالذكر ان البحث يدور حول التنبؤ بأسعار الوحدات العقارية في مصر وبالاخص في مدن القاهرة الكبرى عن طريق استنتاج نموذج رياضي باستخدام الشبكات الاصطناعية عن طريق نموذج التدريب العميق والذي يعطي مرونة في ايجاد اسعار الوحدات العقاريه التي تم بناؤها او التي سيتم بناؤها مستقبليا بشكل اكثر مرونة في التعامل مع العوامل الاقتصادية ليتناسب النموذج مع التقلبات الحادثة في معدلات الفائده البنكية وأيضا معدلات التضخم.

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