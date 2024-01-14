جيش الاحتلال يرد على خطاب حسن نصرالله بشأن الحرب ضد إسرائيل

رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي قال إن “مقاتليه جاهزون للحرب ضد إسرائيل منذ 99 يوما”.

وقال أدرعي، إن "نصر الله قال إن إسرائيل تخفي حجم خسائرها لكنه لا يقول ما حجم خسائر حزب الله”، لافتا إلي أن “نصر الله يتحدث عن إسرائيل، لكنه لا يتحدث عن لبنان. ماذا عن جنوب لبنان؟ أين سكانها؟ فهل لبنان مستعد للمغامرات التي يقودها نصرالله؟”.

وأضاف: "نصر الله يتحدث عن إسرائيل، لكنه لا يتحدث عن لبنان.. إنه قلق بشأن شمال إسرائيل.. وماذا عن جنوب لبنان؟ لقد كانت منسية، وأين سكانها؟ يهتم بما يقوله المعلقون الإسرائيليون، وينسى تماماً، أو حتى يتجاهل، أنه لا شرعية له في لبنان لتصرفاته وشعبه، أي لبنان لا يريد الحرب. وهو يعلم جيداً أنه في نهاية الحرب سيقول: لو كنت أعلم”.

وكان حسن نصرالله، أمين عام حزب الله اللبناني، أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن مقاتليه جاهزون للحرب مع العدو الإسرائيلي منذ 99 يوما؛ مضيفا "سنقاتل بلا ضوابط أو حدود".

وقال نصر الله، في كلمة له في ذكرى وفاة القيادي في الحزب وسام حسن طويل: " أكدنا أكثر من مرة أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والعراق وغيرها مرهون بوقف العدوان على غزة".

وتابع قائلا: "معلوماتنا تؤكد وقوع خسائر بشرية جراء استهدافنا قاعدة ميرون لكن إسرائيل تكتمت عليهم".

وأضاف أمين عام حزب الله اللبناني: "أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون 40 منهم كاتيوشا و22 كورنيت منهم 18 صاروخا أصابوا أهدافهم داخل القاعدة".