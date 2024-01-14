حماس تنشر لقطات لإطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقطع فيديو يظهر إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ويظهر في المقطع، الذي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، صواريخ تحمل لافتة كتب عليها: "14 يناير - 100 يوم من المعركة. أشدود تحت النار. ولدينا المزيد".

ووفقا لتقارير الجيش الإسرائيلي، دخل حوالي 9000 صاروخ إلى الأراضي المحتلة من غزة منذ 7 أكتوبر. يتماشى إصدار هذه اللقطات مع ديناميكيات الصراع المستمر، مما يوفر تمثيلاً مرئيًا للوضع المضطرب.

ومن المهم ملاحظة أن سكاي نيوز لم تتحقق بشكل مستقل من صحة اللقطات. تسلط الصور الضوء على الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل، حيث ينخرط الجانبان في أعمال تزيد من حدة المشهد الجيوسياسي المعقد والحساس بالفعل.