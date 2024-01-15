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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيمة المضبوطات 10 ملايين جنيه.. قرار من النيابة بشأن متهمين بحيازة المخدرات

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما؛ لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وكان قطاع الأمن العام، قد واصل، بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، شمال سيناء، القليوبية)، جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رمانة، وبحوزتهما “644 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جرام”.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته (كمية لمخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام)، وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عامل) بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بـ (10,250,000 جنيه تقريبا).

أسلحة النارية الأسلحة النارية والذخائر الذخائر غير المرخصة الكوكايين المواد المخدرة المواد المخدرة والأسلحة بندقية خرطوش دائرة مركز شرطة العياط

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