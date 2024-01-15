حزب الشعب الجمهوري: رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي ليس دليلا على إدانته

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إنّ الحزب يحترم القرارات الصادرة عن مجلس النواب اليوم برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، وأن الحزب تابع الواقعة منذ عرضها على اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب.



وأضاف:" هناك فارق بأن يكون الواقعة عبارة عن تعثرات مالية لرجل أعمال لديه استثمارات وتوسعات منذ ثلاثين عاما على الأرض أو غيره وهو التعثر في الظرف الاقتصادي الراهن أمر وارد "

أوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :أن رفع الحصانة ليس تهمة أو إدانه وهو الآن بصدد اتخاذ إجراءات قانونية للتسوية أنّ رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له، بل يعطيه الحق في الدفاع عن نفسه بصفته مواطنا مصريا يحترم الدستور والقانون.



وشدد أن النائب لم تسحب عضويته وإنما رفعت عنه الحصانة ليمثل أمام جهات التحقيق ولازال نائبا

ونفى أن يكون هناك علاقة بين طلب رفع الحصانة لمثوله أمام جهات التحقيق بسبب تعثرات مالية مع أحد المصارف وبين شائعات السوشيال ميديا التي تتحدث عن النائب في تهم جزافية تخص تخزين السكر والأرز.



واسترسل: النائب يمتلك مصنع ولديه تعاقدات حكومية وليس تاجر حتى يحتكر السلع وتلك ليس لها أساس إنما طلب الحصانة سببه مثول النائب أمام جهات التحقيق.



