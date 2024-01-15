التأمين الصحي الشامل: المنظومة تشمل كل فئات المجتمع دون أي استثناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكي، المسؤول عن برنامج التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يشكل رؤية الدولية المصرية لبناء المنظومة الصحية التي من شأنها أن تضمن السلامة الصحية للمواطنين بالجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها.



وأوضح أحمد السبكي خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي" تقديم الإعلامي "أسامة كمال"، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يكفل للمواطن حق الكشف والعلاج بشكل مستمر دون أي تكلفة مادية للمريض، ويشتمل كل فئات المجتمع دون أي استثناء سواء كانوا موظفين أو غير ذلك.



وتطرق المشرف على تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة للحديث عن مراحل تطبيق المنظومة، وقال إن تطبيق المنظومة يتم وفق جدول زمني تم وضعه قبل التجريب لتشمل أولى مراحله بورسعيد وعدد من المحافظات الأخرى.